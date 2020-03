Mit zehn Jugendlichen rückte die Jugendwehr Lichterfelde an und sammelte Glas und Plastik aus dem Gestrüpp. Foto: Astrid Mathis

Bürgermeister Willi Hamann konnte nur zufrieden sein. Die Wischeputzaktion war ein voller Erfolg. Für die Umwelt und die Gemeinschaft.

Lichterfelde l "Das ist die dritte Aktion bei uns, aber die erste in so großem Rahmen“, fasste Willi Hamann zusammen. Über den Landkreis hatte er einen großen Container bestellt, der sich bis zum Mittag schnell füllte. Während der Bürgermeister die Helfer mit Bratwurst belohnte, fing er den eindeutigen Tenor ein: Die Dorfbewohner sind verärgert und schockiert, wieviel Müll andere Menschen bei ihnen abladen.

„Das ist einfach zu viel!“, schimpfte Günter Berkau. Er hatte sich mit Holger Weigelt und Manfred Günther in Neukirchen den Holländerweg zum Elbdeich in Neukirchen vorgenommen. Nach einem Kilometer hatten die Männer schon einen halben Anhänger zutage gefördert. „Am meisten laden die Leute ab, wo sie schnell mit dem Auto ranfahren können. Und wenn einer anfängt, macht der nächste weiter“, so Manfred Günthers Resümee. Aus dem Dickicht hatten sie Koffer Radkappen, volle Öl- und Farbkanister, eine Toilettenspülung und Unmengen Plastik und Glas gefischt.

Von Glas und Plastik hatte die Jugendfeuerwehr Lichterfelde auf dem Weg zur Jagdhütte ebenfalls mehr als genug geborgen. „Ih, ein volles Glas Apfelmus!“, rief Mia Harzer aus. Max Skrobucha angelte einen Inlineskateschuh aus dem Gebüsch und konnte nur mit dem Kopf schütteln.

Bilder „So viel Müll!“, schimpfte Günter Berkau am Holländerweg. Foto: Astrid Mathis



Für die Umwelt gern in Gummistiefeln unterwegs: Lasse Flechner. Foto: Astrid Mathis



Cornelia und Friedrich Neuling zogen mit Lasse und Fiete los. Foto: Astrid Mathis



Wehrleiter Christian Schneider und Jugendwartin Josephine Weyl waren mit zehn Jugendlichen angerückt und hatten sich viel vorgenommen. Von der Aktion im Vorjahr hatte Weyl schon gehört und sofort daran gedacht, dass dieses soziale Projekt genau das Richtige für ihr Team wäre. Nicht nur das Müllsammeln und Säubern des Weges stand auf dem Plan; die Kinder und Jugendliche brachten 15 Nistkästen für Vögel auf dem Weg von Lichterfelde nach Neukirchen und zehn weitere auf dem Deichweg an. „Die Jugendwehr hat dafür die Patenschaft übernommen und wird im Herbst auch kontrollieren, wie gut die Kästen von den Vögeln angenommen wurden und sie ausmisten“, freut sich der Wische-Bürgermeister.

Nachdem er im Vorjahr zwei Dörfer für die Aktion mobilisieren konnte, hatte er dank Unterstützung der Dorfvereine noch ein weiteres Plus erzielt, das sonst gar nicht so einfach umzusetzen ist: „Die Dörfer haben Hand in Hand zusammengearbeitet, Alt und Jung. Das hat wirklich die Gemeinschaft gefördert. Ich bin super zufrieden.“

Und zufrieden sind die Teilnehmer selbst ja auch. Die Brüder Fiete und Lasse Flechner waren mit Gummistiefeln bestens ausgerüstet und zogen mit dem Ehepaar Cornelia und Friedrich Neuling los. Die packten „aus Wischeverbundenheit“ mit an. Lasse Flechner begründete ganz einfach: „Mir ist es wichtig, dass die Welt sauber bleibt.“