Die Widerlager an der Brücke über die künftige A14 Höhe Seehausen im Landkreis Stendal wachsen in die Höhe. Aber darf die Abfahrt „Seehausen Nord“ heißen?

Seehausen. - Die A 14 wird für Seehausen immer greifbarer. An der B-189-Abfahrt Vielbaum wachsen derzeit mächtige „Türme“ in die Höhe. Wie die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) mitteilt, handelt es sich dabei um die zukünftigen Widerlager des gut 38 Meter langen Brückenbauwerks, auf dem einmal die L 2 über die A 14 verlaufen wird. „Zwischen den beiden Widerlagern wird also später die A 14 hindurchführen“, teilt Deges-Sprecher Lutz Günther mit. Da die Brücke in etwa mit einer lichten Höhe von gut fünf Metern über die A 14 verläuft, seien die Widerlager natürlich entsprechend hoch und weithin zu sehen.