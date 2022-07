Wohnungen Wo die Osterburger Wohnungsgenossenschaft 2022 investieren will

Kein Abriss, keine Stilllegung: Trotzdem hat die Osterburger Wohnungsgenossenschaft in den zurückliegenden Monaten ihren Leerstand deutlich verringert. Für die Vorstände Lars Seibicke und Wolfhard Schulz ist das aber kein Grund, sich zurückzulehnen. So will die Wohnungsvermieterin im kommenden Jahr in Häuser und in ihr Personal investieren.