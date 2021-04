Wohnhausbrand in Mechau: Opfer von Anteilnahme überwältigt

Osterburg/Mechau Stefan Metzler

„Nun können wir mit dem Erlebten abschließen und endlich nach vorn schauen“, sagt Kathrin Bentke (50) mit Blick auf ihr zerstörtes Wohnhaus in Mechau. Die Brandruine wird derzeit abgerissen und dank der zahlenden Versicherung wieder komplett neu aufgebaut. Was war geschehen?

Am Abend des 9. Februar 2021 schlugen plötzlich Flammen aus dem Einfamilienhaus, Kathrin Bentke und ihr Ehemann Maik (54) konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Ursachenforschung führte zu dem Verdacht, dass das Feuer durch einen technischen Defekt des Heizlüfters im angrenzenden Schuppen entstanden sei. Mittlerweile hat sich diese Vermutung bestätigt. 54 Feuerwehrleute kämpften damals gegen die lodernden Flammen, das Familienhaus war jedoch nicht mehr zu retten und ist seitdem unbewohnbar.

Welle der Hilfsbereitschaft

Das geschädigte Ehepaar kam bei guten Freunden im Ort unter und erfuhr seitdem eine riesige Welle an Hilfsbereitschaft, die weit über die altmärkischen Grenzen hinaus reichte. Die Überwältigung steht Kathrin, Ehemann Maik und den Kindern Tim, sowie Loretta-Lynn immer noch ins Gesicht geschrieben: „Leider lässt sich eine wahrhafte Dankbarkeit mit Worten nicht ausdrücken, jedoch möchten wir ein riesen großes Dankeschön an all´die Menschen richten, die uns mit großer Solidarität, tröstenden Worten und Spendengeldern über den Verlust unseres Wohnhauses geholfen haben.“ Ihre Dankbarkeit gelte all die Menschen, „die in Gedanken und in unserer Nähe waren, sowie uns dabei geholfen haben, wieder nach vorn zu schauen“, so die Ehefrau.

Tief betroffen von diesem schweren Schicksalsschlag zeigten sich auch einige Bürger in Osterburg, denn Kathrin Bentke ist als Floristin im Blumenhaus Westphal tätig und in der Biesestadt seit Jahren als „Blumen-Kathrin“ bekannt. Befreundete Einzelhändler unterstützten in ihren Läden mit dem Aufstellen von Spendenboxen und Flyern.

Kaum etwas retten können

Bis das neue Haus fertiggestellt ist, dürfen die Eheleute weiterhin bei ihren Freunden wohnen. Die Kinder Tim und Loretta-Lynn haben ihre eigenen Wohnungen in Salzwedel und Halle. Dennoch: „Sie haben ja auch ihr zu Hause verloren und ebenfalls stark mitgelitten. Jeder hatte noch sein eigenes Zimmer mit ganz persönlichen Dingen“, berichtet Kathrin Bentke. Überhaupt sei an jenem Schicksalsabend nicht mehr viel an Habseligkeiten aus dem Gebäude zu retten gewesen. „Ein paar Bilder, aber das war es. Der Rest ist Erinnerung“, so die 50-Jährige. Die Familie steckte den Kopf nicht in den Sand, sondern motivierte sich immer wieder neu: „Wir haben zusammen viel geredet, gelacht und geweint. Aber es muss ja weiter gehen.“

Vorfreude aufs neue Haus

Durchweg positive Erfahrungen machten die Brandopfer bisher bei der Zusammenarbeit mit Ämtern und Behörden. Kathrin Bentke spricht trotz der coronabedingten Widrigkeiten von schnellen und reibungslosen Abläufen. „Ähnliches erhoffen wir uns für das neue Haus.“ Es werde an einem anderen Platz in Mechau gebaut. „Wenn alles klappt, könnten wir vielleicht zu Weihnachten einziehen“, sagt Kathrin Bentke.