Wunschbaum im Rathaus Seehausen wartet auf neue Wünsche

Den Schwibbogen des Seehäuser Rathausnebengebäudes ziert wieder ein Weihnachtsbaum. Nur brauchte den in diesem Jahr nicht die Verwaltung zu schmücken. Außerdem setzt die Tanne ein ganz besonderes Zeichen für Nächstenliebe.

Seehausen - Der Seehäuser Weihnachtswunschbaum, der am Donnerstagabend zum ersten Mal im Rathausnebengebäude hinter den Schaufenstern des Schwibbogens aufgestellt wurde, ist ein voller Erfolg. Die ersten Wünsche von sozial benachteiligten Kindern, die nach dem Schmücken der Tanne an die Äste kamen, waren in wenigen Minuten bis auf vier vergeben.