Zieht die Osterburger Verwaltung um?

Die Einheitsgemeinde Osterburg könnte im Bürogebäude am Platz des Friedens zum Nachmieter der ALS-Dienstleistungsgesellschaft werden. Beschlossene Sache ist der neue Verwaltungssitz aber noch lange nicht.

Blick auf den Sitz der ALS-Dienstleistungsgesellschaft am Platz des Friedens in Osterburg.

Osterburg - Raus aus dem maroden Verwaltungsgebäude, rein in die sanierten Räume der ALS-Dienstleistungsgesellschaft. Das steht womöglich in näherer Zukunft den heute noch an der Ernst-Thälmann-Straße 10 beschäftigten Angestellten ins Haus.