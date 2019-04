In der Mastanlage in Wasmerslage sollen künftig mehr als 46.000 Schweine untergebracht werden. Der Stadtrat Osterburg hat gegen die Genehmigung der Erweiterung geklagt. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Der Stadtrat Osterburg will gegen die Genehmigung zur Vergrößerung der Schweinemastanlage in Wasmerslage (Altmark) vorgehen.

Jennifer Lorbeer ist seit 2016 Multimedia-Redakteurin und hat vorher bei der Volksstimme volontiert. Vor ihrer Zeit in Magdeburg studierte sie in Jena Germanistik und hat unter anderem bei einem lokalen Fernsehsender gearbeitet. jennifer.lorbeer@volksstimme.de ›

Osterburg l In Osterburg hat am Donnerstagabend der Stadtrat mit großer Mehrheit für eine Klage gegen den Ausbau der Schweinehaltungsanlage Wasmerslage (Altmark) gestimmt. Mit Torsten Werner (CDU) votierte lediglich ein Abgeordneter dagegen. Die Genehmigung des Landesverwaltungsamts (LVWA) zur Erweiterung der Schweinehaltungsanlage wurde in dieser Woche rechtskräftig. Osterburg will nun beim Verwaltungsgericht in Magdeburg gegen diese Genehmigung vorgehen.

Der geplante Ausbau sieht vor, dass die aktuell 10.941 Tierplätze auf 45.513 Absatzferkel erweitert werden. Außerdem soll die Anlage über 760 Sauenpülätze inklusive Ferkel an der Sau, 51 Jungsauenplätze sowie fünf Eberplätze verfügen. Schon kurz nach der Genehmigung durch das LVWA zeigte sich Bürgermeister Nico Schulz "schwer enttäuscht, dass unsere fachlichen Beweggründe, die gegen die Erweiterung der Schweinehaltung sprechen, einfach nicht respektiert wurden." Die Genehmigung selbst ist schon am 28. Februar erteilt worden.