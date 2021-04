Zuckerhalle Goldbeck wird Austragungsort für Finale der Nachhaltigkeitswoche

„Die Welt retten beginnt vor der eigenen Haustür“, sagt Kristina Oelze von der Freiwilligen-Agentur Altmark. Der Verein organisiert die Nachthaltigkeitswoche in der Altmark samt eines Festival der Akteure in der Zuckerhalle Goldbeck.

Goldbeck

Jeder kann etwas tun, heißt es von der Freiwilligen-Agentur Altmark. Sie hat die Regie über die Nachhaltigkeitswoche in der Altmark übernommen. Vom 20. bis 26. September sollen deutschland- gar europaweit Aktionen unter der Überschrift Nachhaltigkeit stattfinden. Die Altmark betreffend münden diese am Sonnabend, 25. September, in die Veranstaltung namens „Open Neuland Festival – Altmärker machen Zukunft“ in der Goldbecker Zuckerhalle. „Wir möchten vorbildliches Engagement in der Altmark sichtbar machen, mehr Menschen in der Region zu einem nachhaltigen Handeln anregen“, sagt Kristina Oelze von der Freiwilligen-Agentur.

Auch Wischeverein mit im Boot

Der Verein mit Sitz in Stendal hat sich mit seinem Konzept bei der Ausschreibung des Umweltministeriums durchgesetzt und lädt nun Privatpersonen, Vereine, Initiativen, Stiftungen, Umweltorganisationen, Kommunen und Gemeinden, soziale Einrichtungen, Behörden, Unternehmen, Schulen, Kindergärten, Kinder- und Jugend-Freizeiteinrichtungen ein, sich an der Nachhaltigkeitswoche zu beteiligen. „Ob bienenfreundlicher Balkon, Samenbomben-Basteln mit Kindern, Putz- oder Pflanzaktion, eine Challenge zur Müllvermeidung im Freundeskreis, Kleidertauschparty, Kunstprojekt, Papiervermeidung im Büro oder die Präsentation nachhaltiger Produkte und ihrer Herstellung durch regionale Unternehmen– es gibt ungezählte Ansatzpunkte für eigene Aktionen“, heißt es von Kristina Oelze. Die Programmgestaltung sei völlig offen, hänge von den Beteiligten ab. Erste Absprachen gebe es bereits mit der Koordinierungsstelle Bildung für nachhaltige Entwicklung in Klötze, mit dem Wischeverein und dem Zuckerhallen-Verein Goldbeck. Der Vorsitzende letzterer Gruppe, André Bock, sei sehr gespannt auf die Abschlussveranstaltung. „Dafür schaffen wir gerne einen Raum, hoffen wir nur, dass sich das mit Corona auch alles machen lässt“, so Bock. Das Programm des Festivals, das die Freiwilligen-Agentur gemeinsam mit dem bundesweiten Verein „Neuland gewinnen“ plant, soll sich aus jenem der Nachhaltigkeitswoche speisen. Kristina Oelze sieht es als „große Gelegenheit zum Kennenlernen, Austauschen und Mitmachen. Die Welt retten beginnt vor der eigenen Haustür“.

Ob Unternehmen, Kitas, Vereine oder Privatpersonen – wer sich an der altmärkischen Nachhaltigkeitswoche beziehungsweise der Abschlussveranstaltung in der Goldbecker Zuckerhalle beteiligen möchte, meldet sich bei Kristina Oelze, unter Tel. 03931/5656320 oder Mail k.oelze@fa-altmark.de.