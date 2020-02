Von Ostertanz bis Public viewing: Die Zuckerhalle soll 2020 abermals zum Anziehungspunkt für Goldbecker und Gäste werden.

Goldbeck l Der Fußball kommt in die Goldbecker Zuckerhalle! Per Beamer auf die Leinwand. Die Übertragung der Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der am 12. Juni dieses Jahres beginnenden Europameisterschaft zählen zum Veranstaltungskalender. Aber die Organisatoren vom Zuckerhallen-Verein haben noch anderes festgezurrt und hoffen, den Nerv der Goldbecker und Gäste zu treffen, damit die Halle erneut als ein Ort der Begegnung und Kultur die Menschen anlockt und verbindet.

Der Auftakt erfolgt am 11. April. Dann stellen sich die Bandmitglieder von „Vehikel“ auf der Bühne vor. Das taten die Musiker um Dieter Podubrin und Fredi Volkmann aus Tangermünde auch schon zum vergangenen Osterfest in Goldbeck. Mit Erfolg. „Die Stimmung war super“, erinnert sich Zuckerhallen-Chef André Bock, der froh ist, dass die Band wieder die Zuckerhalle erobern will. Die Coverband kann auf eine lange Geschichte verweisen, deren Wurzeln bis in die Mitte der 70er Jahre reichen. In diesem Jahr feiert Vehikel 45-jähriges Bestehen. Zum Ostertanz lassen die Alt-Rocker ihre Instrumente an der Uchte sprechen. Und das sicherlich vor vielen Fans und Interessenten.

Operetten-Klassiker werden erklingen

Für den Mai lädt der Verein gleich zu zwei Veranstaltungen ein. Zunächst gastiert am 15. Mai ein Duo des Theaters der Altmark (TdA) aus Stendal in Goldbeck. Schauspieler Andreas Müller trägt dabei nicht nur Reutters Couplets, sondern auch Lieder berühmter Zeitgenossen, Operetten-Klassiker und aktuelle Songs vor. Am Klavier begleitet wird er von Andreas Dziuk, dem Musikalischen Leiter des Theaters der Altmark. „Eine Hommage an den großen Gardelegener Humoristen und ein kleines musikalisches Kabarett mit großer Klasse!“

Bilder Andreas Müller und Andreas Dziuk vom Theater der Altmark (TdA) gastieren am 15. Mai in der Goldbecker Zuckerhalle mit einem Otto-Reutter-Programm. Foto: Theater...



Eine Lesung, die sicherlich wieder die Lachmuskeln der Besucher strapaziert, geht am 30. Mai und damit kurz vor Pfingsten über die Bühne. Der gebürtige Eichstedter Jörg Schwedler widmet sich zusammen mit Dominik Bartels „Sport und anderen Todesursachen“. Bereits 2019 überzeugte das Duo mit der „Ossi-Lesung“ in der Zuckerhalle. Übrigens hat Schwedler, der mittlerweile in Lüneburg wohnt, für dieses Jahr bereits fast 50 Termine festgezurrt. Unter anderem im kommenden Monat auch in Tangermünde. „Da fahren wir auf jeden Fall hin“, sagte Bock, der sich auf diesen Auftritt in der Elbestadt und natürlich speziell auf die Comedy-Lesung in Goldbeck sehr freut. „Zusammengekommen ist ein Sammelsurium von lustigen Geschichten und witzigen Anekdoten“, heißt es zum (un)sportlichen Programm auf der Internet-Seite von Schwedler.

Dass die deutsche Fußballelf eine erfolgreiche Europameisterschaft spielt, hoffen natürlich die Fußballfans in hiesiger Region. Und diese können die Partien gegen unsere Gruppengegner und im besten Fall auch die Ko-Duelle in der Zuckerhalle im Juni verfolgen. „In der Gemeinschaft schaut es sich doch schöner“, ist sich Bock sicher. Schon vor zwei Jahren fieberten Fans in der Zuckerhalle mit, als das Team von Jogi Löw eine enttäuschende Leistung bei der Weltmeisterschaft zeigte. Optimistisch blickt der 2018 gegründete Zuckerhallen-Verein auch auf das (im vorigen Jahr ausgefallene) Plummus-Fest, das am 19. September über die Bühne gehen soll.

Unterstützung durch Gemeindearbeiter

Der Verein, der sich bei diversen Aufgaben auf die Gemeindearbeiter verlassen kann, würde sich über weitere Unterstützung von Akteuren freuen. „Mitglieder sind jederzeit willkommen“, sagt André Bock, der sich auch regelmäßige Stammtische von Mitgliedern und Interessenten in der Zuckerhalle vorstellen kann.

Und natürlich wird auch wieder weihnachtliches Flair in das Gebäude, ein Überbleibsel der imposanten Zuckerfabrik, die in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt saniert und auf Vordermann gebracht wurde, einziehen. Die 2019er Auflage des Weihnachtsmarktes Ende November war eine „tolle Sache“.