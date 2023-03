Blick in leere Fenster. Die Notunterkunft in Osterburg wird derzeit nicht genutzt.

Osterburg - 2022 packten die in der Notunterkunft untergebrachten Personen ihre Siebensachen und zogen in Wohnungen in den Osterburger Neubaugebieten um. Feuchtigkeitsschäden in der Unterkunft hatten die Stadt veranlasst, das Gebäude zu räumen. Seitdem steht das Haus leer. Denn noch hat die Kommune die Ursachenforschung für die Schimmelbildung in Räumen des Erdgeschosses nicht abgeschlossen.