Leaderförderung Zuschlag für die Aktionsgruppe „Altmark Mitte“

Das Strategiepapier der Lokalen Aktions-Gruppe „Altmark Mitte“ ist von der Landesverwaltung ebenso anerkannt worden wie der Zusammenschluss an sich. Damit können in den kommenden Jahren einige Millionen Euro Fördergeld in die Region fließen. Wie die Konkurrenz von „Mittlere Altmark“ mit der Niederlage umgeht, ist noch unklar.