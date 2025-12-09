Die Gemeinde Iden darf das Mittagessen in ihrer Kita und Grundschule vorerst nicht bezuschussen. Das wäre unfair, sagt der Verbandsgemeinderat. Und nun?

Zuschuss für Mittagessen abgelehnt - Kommunalpolitiker wollen faire Lösung für alle Kinder

Die Gemeinde Iden im Landkreis Stendal würde gerne das Mittagessen in der örtlichen Grundschule und Kita bezuschussen. Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck als Trägerin der Einrichtungen spielt da nicht mit.

Iden/Goldbeck. - Den Kindern der Grundschule und der Kita Iden wird das Mittagessen bis auf Weiteres nicht bezuschusst. Das hat der Verbandsgemeinderat Arneburg-Goldbeck am Montagabend mit großer Mehrheit beschlossen. Aus Gründen.