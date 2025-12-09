weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Essenversorgung im Landkreis Stendal: Zuschuss für Mittagessen abgelehnt - Kommunalpolitiker wollen faire Lösung für alle Kinder

Die Gemeinde Iden darf das Mittagessen in ihrer Kita und Grundschule vorerst nicht bezuschussen. Das wäre unfair, sagt der Verbandsgemeinderat. Und nun?

Von Karina Hoppe Aktualisiert: 09.12.2025, 16:42
Die Gemeinde Iden im Landkreis Stendal würde gerne das Mittagessen in der örtlichen Grundschule und Kita bezuschussen. Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck als Trägerin der Einrichtungen spielt da nicht mit.
Die Gemeinde Iden im Landkreis Stendal würde gerne das Mittagessen in der örtlichen Grundschule und Kita bezuschussen. Die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck als Trägerin der Einrichtungen spielt da nicht mit. Symbolfoto: dpa

Iden/Goldbeck. - Den Kindern der Grundschule und der Kita Iden wird das Mittagessen bis auf Weiteres nicht bezuschusst. Das hat der Verbandsgemeinderat Arneburg-Goldbeck am Montagabend mit großer Mehrheit beschlossen. Aus Gründen.