Essenversorgung im Landkreis Stendal Zuschuss für Mittagessen abgelehnt - Kommunalpolitiker wollen faire Lösung für alle Kinder
Die Gemeinde Iden darf das Mittagessen in ihrer Kita und Grundschule vorerst nicht bezuschussen. Das wäre unfair, sagt der Verbandsgemeinderat. Und nun?
Aktualisiert: 09.12.2025, 16:42
Iden/Goldbeck. - Den Kindern der Grundschule und der Kita Iden wird das Mittagessen bis auf Weiteres nicht bezuschusst. Das hat der Verbandsgemeinderat Arneburg-Goldbeck am Montagabend mit großer Mehrheit beschlossen. Aus Gründen.