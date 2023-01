Seehausen - 2018 rutschte der Zusammenschluss von fünf Mitgliedskommunen in der Verbandsgemeinde Seehausen unter die magische 10 000er-Einwohner-Marke. Seitdem hält die negative Entwicklung an, fällt 2022 mit 9732 Bürgern, die ihren Hauptwohnsitz in der Region haben, aber längst nicht so drastisch aus, wie es Demografie-Forscher der dünn besiedelten Region einst prophezeit hatten.

Weiterlesen mit Volksstimme+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf volksstimme.de. Sie sind bereits E-Paper oder Volksstimme+ Abonnent? Hier anmelden Flexabo Volksstimme+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie Volksstimme+ >>HIER<< dazubuchen. Weitere Informationen zu Volksstimme+ finden Sie hier.