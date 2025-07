Seehausen. - Dass es um Kinder geht, sieht man auch, ohne lesen zu können. Am Praxisschild vor der Villa in der Bahnstraße 18 in Seehausen ist ein grünes Herz abgebildet, das von bunten Kinderhänden umrahmt wird. Herzlich willkommen in der Kinderärztlichen Gemeinschaftspraxis von Anna Prax und Sarah Normann.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.