Barby - Der erst Ende der 1990er Jahre sanierte „Umgang“ des Kirchturms bröckelt besonders auf der Wetterseite. Damals wurden hier Fliesen verlegt, die sich nun lösen. Auch der „Unterbau“ hat sich nicht bewährt. Wind und Wetter zerren an dem 47 Meter hohen Turm ganz besonders. Doch der Turmumlauf muss dicht sein, weil das Wasser sonst in das darunter liegende Mauerwerk eindringt. Das geschah besonders in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts massiv, wodurch eine Verwerfung des Turmes rapide sichtbar wurde. Er neigt sich etwas, wie ein alter Schornstein, zur Wetterseite.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.