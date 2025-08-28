Unhaltbare Zustände in der Innenstadt Roland-Kantine zieht die Reißleine: So schlimm sind Prügeleien, Randale und Vandalismus in Burg wirklich
Seit einem Jahr ist die Roland-Kantine in der Schartauer Straße in Burg zu finden. Seit dem Umzug bekommt der beliebte Imbiss die Zustände in der Innenstadt hautnah mit. Nun zieht der Chef die Reißleine.
28.08.2025, 19:01
Burg - Es sind Schilderungen, die nicht nur nachdenklich stimmen, sondern auch wütend machen. In der Schartauer Straße in Burg sorgen Prügel, Beleidigungen und Exkremente für große Probleme. Der Roland-Kantine ist das jetzt zuviel.