Sven Schulze ist neuer Landeschef der CDU Sachsen-Anhalt. Am Samstag wurde er zum Nachfolger von Holger Stahlknecht gewählt.

Magdeburg l Schulze ist mit 41 Jahren jüngster Parteichef in der Geschichte der Landes-CDU. Der gebürtige Quedlinburger gilt als Mann der klaren Worte. „Wir muten den Menschen extrem viel zu“, sagte er. „Die Stimmung in der Bevölkerung und in der Partei ist nicht gut.“



Er rief dazu auf, an einem Strang zu ziehen. Die Landtagswahl am 6. Juni sei eine Richtungsentscheidung. Es werde „entweder Rot-Rot-Grün oder verlässliche Verhältnisse mit Ministerpräsident Haseloff“ geben. SPD und Grünen, den Koalitionspartnern, traut er nicht über den Weg. Diese würden jede Chance nutzen, ein Bündnis mit der Linken einzugehen. „Das müssen wir verhindern.“ SPD-Spitzenkandidatin Katja Pähle strebt eine „progressive linke Mehrheit“ an. Seit Monaten attackieren die Sozialdemokraten den ungeliebten Partner CDU.



Schulze sagte: „Die SPD wird zum Wurmfortsatz der Linkspartei. Wo sind die Anständigen in der Partei?“ Die CDU müsse wieder stärkste Kraft im Land und so stark werden, dass an ihr vorbei keine Regierung gebildet werden könne, betonte er. Eine klare Absage erteilte er einer Koalition mit der AfD: „Das sage ich jetzt ein für allemal." Schulze wurde mit 152 Ja-Stimmen gewählt. 29 Delegierte votierten mit Nein, zwölf enthielten sich.



Der neue Landeschef fordert, den Markenkern zu schärfen. „Unser Einfluss auf die Land- und Forstwirtschaft muss wieder stärker werden“, sagte er. Das Agrar- und Umweltministerium wird seit 2016 von der grünen Ministerin Claudia Dalbert geleitet. Dass die Union diesen Bereich abgab, hat viele Landwirte verärgert, die eigentlich zur Stammklientel der Union gehören. „Damit haben wir uns keine Gefallen getan“, sagte beim Parteitag etwa Karolin Braunsberger-Reinhold (Jerichower Land). „Das Ministerium gehört wieder in schwarze Hand.“ Dafür gab es beim Parteitag überaus starke Unterstützung, ein Beschluss dazu wurde aber nicht gefasst.



Dafür schafften die Delegierten an anderer Stelle eine faustdicke Überraschung. Gegen das Votum der Antragskommission wurde die Trennung von Amt und Mandat ab der nächsten Legislaturperiode beschlossen. Das heißt: Sollte jemand künftig Minister oder auch Ministerpräsident werden, muss er sein Landtagsmandat abgeben. Beschlossen wurde ein weiteres Novum: Bei möglichen Koalitionsverhandlungen nach der Landtagswahl sollen alle 6300 CDU-Mitglieder über den Koalitionsvertrag entscheiden. Mehr Einflus also für die Basis. Bislang ist das ausgewählten Delegierten bei einem kleinen Parteitag vorbehalten.