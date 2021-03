Sachsen-Anhalts CDU wählt einen neuen Landesvorsitzenden. Die Stimmung in seiner Partei ist derzeit schlecht.

Magdeburg l Die CDU liegt in Sachsen-Anhalt in Umfragen mit Werten um die 30 Prozent zwar deutlich vor allen anderen Parteien. Dennoch startet sie so aufgewühlt und angeschlagen wie selten zuvor in den Landtagswahlkampf.



Da wäre zunächst die Maskenaffäre und der wegen einer eigenartigen Parteispendenaktion ins Zwielicht geraten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Da ist das Corona-Missmanagement, das viele Menschen frustriert und wütend macht. Und das Bundeskanzlerin Angela Merkel zum öffentlichen Eingeständnis eigener Fehler zwingt.



Das spielt zwar auf Bundesebene, aber schlechte Nachrichten aus Berlin hinterlassen meistens auch Spuren in der Provinz. Die FDP hat leidvolle Erfahrungen damit gemacht. Bei der Landtagswahl 2011 wurde sie von der bundesweiten Negativstimmung ins Aus gesogen. Und so sagt jetzt ein CDU-Partei-Oberer aus Sachsen-Anhalt sorgenvoll: „Uns weht der Wind aus Berlin massiv ins Gesicht. Dort ist keine Strategie erkennbar. Die Leute fragen uns: Was machen die eigentlich?“



Hausgemachte Probleme

Doch Sachsen-Anhalts CDU hat auch hausgemachte Probleme. Die Partei wartete mit zwei Ereignissen auf, die es in den vergangenen 30 Jahren nicht gegeben hatte.



Im Dezember 2020 feuerte Ministerpräsident Reiner Haseloff seinen langjährigen Innenminister Holger Stahlknecht. Kurz darauf warf letzterer den Parteivorsitz hin. Auch wenn das Verhältnis zwischen Haseloff und Stahlknecht seit langem als schwer belastet galt: Dass ein CDU-Landeschef so Knall auf Fall in die Wüste geschickt wird, das war neu.



Anlass war ein nicht mit Haseloff abgestimmtes Interview Stahlknechts in der Volksstimme. Im hochhitzigen Koalitionsstreit um höhere Rundfunkgebühren hatte Parteichef Stahlknecht ohne Rücksicht auf die Befindlichkeit der Koalitionspartner das klare Nein seiner CDU verteidigt. Drohungen von SPD und Grünen, die Koalition platzen zu lassen, begegnete Stahlknecht mit einem trotzigen: Dann geht doch. Allerdings war das auch ein Hieb gegen den stets um Ausgleich bemühten Haseloff, der eine Alleinregierung und eine - wenn auch rein theoretische - AfD-Tolerierung gänzlich ablehnt.



Doch die Spannungen reichen tiefer in die Partei. Im Januar wählte die CDU ihre Kandidaten-Liste für die Landtagswahl. Normalerweise erhalten Kandidaten so um die 80 bis 95 Prozent. Die Ergebnisse waren für einige ihrer Spitzenleute jedoch katastrophal.



Bildungsminister Marco Tullner holte 59,6 Prozent. Ulrich Thomas, Fraktionsvize und auch gehandelt als künftiger Fraktionschef, bekam 68 Prozent. Abgewatscht wurden auch Bildungs-Staatssekretärin Eva Feußner (58,5 Prozent) und Fraktionsvize Lars-Jörn Zimmer (60,2 Prozent). Zu den wenigen, die jubeln durften, gehörte der parlamentarische Geschäftsführer Markus Kurze mit einer Zustimmung von 88,4 Prozent. Der Burger hatte sich vor allem in der Debatte um Rundfunkgebühren bundesweit profiliert. Er fühlt sich jetzt zu Höherem berufen.



Spitzenpersonal abgestraft

Dass die Parteibasis ihr Spitzenpersonal bei einigen Ausnahmen so abstraft – das hat es in der sonst bei Wahlen immer recht disziplinierten CDU noch nie gegeben. „Das ist eine andere Generation“, sagt ein langgedienter CDU-Grande. „Früher hatten wir bei allem Ärger das Große und Ganze im Blick. Dieses Mannschaftsdenken ist weg.“ Werden Minister mit CDU-Parteibuch angegriffen, so spüren sie selten Verteidigung durch die Fraktion. Das sei bei SPD und Grünen anders, stellt ein Regierungsmitglied beinahe neidisch fest.



Ein anderer pflichtet bei: „Es fehlt der Teamgeist.“ Dazu komme, dass die Koalitionspartner SPD und Grüne die CDU immer wieder angreifen würden. Die Lage der Union wird so kommentiert: „Alle kämpfen gegen uns.“ Doch auch innerhalb der CDU wird gerungen. Zuletzt probten CDU-Frauen den Aufstand. Grund: Auf der Kandidatenliste für die Landtagswahl wurden Frauen größtenteils nur auf hintere Plätze gesetzt.



Wie ist die schlechte Stimmung erklärbar? Tullner und Feußner etwa wurde angelastet, dass sie intern gefordert hatten, Impf-Vordrängler aus der Partei zu werfen. Einige Vordrängler fanden das nicht gut und sorgten in ihren Kreisverbänden dafür, dass die beiden mit vielen Neins abgestraft wurden. Allerdings kommt auch Unzufriedenheit mit dem fachlichen Auftritt hinzu. Lehrermangel, Stundenausfall, zusammengebrochene Server in der Corona-Krise: die Schule ist hochvermintes Gelände. Und als Krisenmanager hat das Duo Tullner/Feußner offenbar nicht überzeugt.



Die Fraktionsvize Thomas und Zimmer sind nach Überzeugung vieler abgestraft worden für ihre Annäherungsversuche an die AfD. Ohne Abstimmung in der Partei hatten sie ein Papier publiziert, wonach sich die Union alles offen halten solle. Heftig kritisiert wurde ihr Satz, das „Soziale mit dem Nationalen zu versöhnen“. Damit boten sie dem linken Lager breite Flächen, auf die man leicht eine schwarz-blaue Koalition projizieren konnte. Das kam nicht gut an in der Union.



Manche kehren der Landespolitik den Rücken. Partei-Vize André Schröder geht in die Kommunalpolitik, bewirbt sich als Landrat bei der anstehenden Wahl in Mansfeld-Südharz. Die eigene Fraktion hatte ihn 2019 als Finanzminister gestürzt. Konkret nachvollziehbare Verfehlungen kamen nie auf den Tisch – es war mehr so eine Gefühlssache.



Auch Bernhard Daldrup wirft das Handtuch. Der ausgewiesene Agrarexperte geht lieber zurück auf seinen Hof. „Ich beobachte im Landtag eine Verrohung von Sprache und Umgang – und damit meine ich nicht nur die AfD“, sagt er. 2002, als Böhmer gewann und acht Jahre SPD-Minderheitsregierung endeten, gab es eine Aufbruchstimmung. „Heute verlieren wir uns zu oft in Details. Wir sind gefangen in der Verwaltung. Es dauert ewig, ehe etwas umgesetzt wird.“



Stimmung sackt tief in den Keller

„Die Stimmung in der Partei ist schlecht“, sagt ein langjähriger Landespolitiker. Die Partei verliert auch altgediente Mitglieder, sie verliert Prozente, viele spüren, dass sich nach Jahren an der Macht und im Bündnis mit roten oder rot-grünen Regierungspartnern auf Bundes- oder Landesebene das Profil der Partei abfährt. Ob Kernkraft, Zuwanderung, Homo-Ehe oder das Corona-Zick-Zack: Merkels Wendungen verlangen den Konservativen viel ab; sie mussten viele Zugeständnisse an den rot-grünen Zeitgeist schlucken und können diese nur schlecht verdauen. Als nun auch noch Kanzleramtschef Helge Braun die Schuldenbremse in Frage stellte, sackte bei einigen die Stimmung noch tiefer in den Keller.



Auch in Sachsen-Anhalts Kenia-Koalition sehen sich etliche in der Union im ständigen Abwehrkampf. So bei der Entschärfung grüner Naturschutzregeln oder beim Nein zu höheren Rundfunkgebühren. Eigene Initiativen, wie der Funklochfinder und eine Besserung der Internetversorgung auf dem Lande, gehen im Getöse unter. Kostengünstigere Kita und Azubi-Ticket gehen aufs Konto der SPD.



Auf dem Kernfeld der Union, Wirtschaft und Investitionen, klemmt es gewaltig. Bei der Umsetzung von europäisch finanzierten Projekten steht das Land an letzter Stelle im Osten. Beim Internet ist das Land auf dem vorletzten Platz. Investoren geben entnervt auf – wie zuletzt im Harz, wo ein Ganzjahresprojekt mit Seilbahn an überbordenden Auflagen scheiterte. Und an Moorfichten, die nach Dürre und Borkenkäferinvasion dort aber kaum noch wachsen. Die Verwaltung im Land ist uneffektiv. Viel ändern kann die CDU daran jetzt nicht, zumal sie weder das Wirtschafts- noch das Agrarressort regiert. Und: Gegen die populäre Abschaffung der Straßenausbaubeiträge hatte sich die CDU lange Zeit gewehrt, was ein strategischer Fehler war.



Einige zeichnen aber auch Ex-Chef Stahlknecht für den zerfallenden Mannschaftsgeist verantwortlich. „Wo Holger ist, gibt es Gruppenbildung und Streit“, sagt ein Minister.



„Die Wahlerfolge kaschieren die innere Verfasstheit von Partei und Fraktion“, sagt einer, der die CDU-Maschinerie seit langem kennt. Im Landtag würden manche schon ab 11 Uhr ein Bier aufmachen. Etliche hätten Anstand und Bodenhaftung verloren. „Diese CDU-Fraktion gehört eigentlich mal fünf Jahre in die Opposition, um sich regenerieren.“



Die CDU ist mittlerweile 19 Jahren ununterbrochen an der Macht. Da gewinnen Leichtsinn und Übermut schnell die Oberhand. Starke Konkurrenz und die reale Gefahr des Machtverlusts hingegen können eine Truppe zusammenschweißen. „Doch ein Herausforderer, der Haseloff wirklich gefährlich werden könnte – den sehen wir bislang nicht“, sagt Hermann Binkert, Chef des Meinungsforschungsunternehmens INSA aus Erfurt.



Verletzend und schmachvoll

Manche unken, dass Stahlknecht nach der Wahl in die politische Oberliga zurückkehrt und frei von jeglicher Kabinettsdisziplin Haseloff das Leben schwermacht. Er hat sein Interview nie bereut und den Rauswurf als verletzend und schmachvoll empfunden. Sein Direktmandat daheim im Wahlkreis Wolmirstedt dürfte er sicher gewinnen. Bis heute hat er auch im Land Unterstützer. Vor ein paar Wochen rieten ihm einige, in Magdeburg als Oberbürgermeister-Kandidat ins Rennen zu gehen. Dann hätte die Union gegen den Dauer-Herrscher SPD mal eine reelle Chance. Doch Stahlknecht hat abgewinkt. Mit der großen Politik habe er abgeschlossen, hört man.



Nun sind alle Augen auf Sven Schulze gerichtet. Wird der Europaabgeordnete und Landes-Generalsekretär heute zum neuen Landesvorsitzenden gewählt, übernimmt er eine frustrierte Truppe. Die Angst geht um, bei der Landtagswahl deutlich unter die 30-Prozent-Marke zu rutschen. Freie Wähler, die FDP oder die AfD hoffen darauf, der Union Wähler abspenstig zu machen. Gut möglich auch, dass frustrierte bisherige CDU-Unterstützer gar nicht zur Wahl gehen.



In einem Schreiben an alle 6300 CDU-Mitglieder in Sachsen-Anhalt warnt Sven Schulze: „Gerade in Zeiten großer Unsicherheit sind die Erfolge der Vergangenheit keine Garantie für das Wählervertrauen der Zukunft.“ Und: „Wohin es führt, wenn eine Partei selbst nicht mehr weiß, wofür sie eigentlich steht, wenn Streit und Missgunst untereinander und inhaltliche Ideenlosigkeit den Alltag bestimmen, können wir an der einstigen Volkspartei SPD sehen.“