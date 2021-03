In der Corona-Krise bringt Merkel Ausgangbeschränkungen ins Spiel. Modellversuche lehnt sie ab. Kritik kommt aus Sachsen-Anhalt.

Magdeburg l Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angesichts der dritten Corona-Welle allen geplanten Lockerungen und Modellprojekten in Deutschland eine klare Absage erteilt. Die CDU-Politikerin übte in der ARD-Sendung „Anne Will" massiven Druck auf die Länder aus, um diese zum Umsetzen der Notbremse und noch schärferer Maßnahmen zu bewegen. Merkel deutete auch an, dass der Bund tätig werden könnte, wenn die Länder nicht die nötigen Maßnahmen ergreifen sollten.



Modellversuche zur vorsichtigen Öffnung bestimmten Bereiche waren erst vor einer Woche in der Bund-Länder-Rund vereinbart worden. Sie glaube nicht, „dass das ein Weg ist, der uns zum Brechen der dritten Welle führt“, sagte Merkel jetzt. Zugleich bezeichnete sie Ausgangsbeschränkungen als „wichtiges Mittel“ bei hohen Infektionszahlen.



In Sachsen-Anhalt sieht die seit gestern geltende neue Corona-Verordnung ausdrücklich Modellprojekte vor, die nach Ostern weitere Öffnungsschritte erlauben. Diese werden räumlich eingegrenzt und sind bis zum 30. April befristet.



Die Modellprojekte müssen bei den zuständigen Ministerien beantragt werden. Die Genehmigung kann aufgehoben werden, wenn innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen die Rate der Corona-Neuinfektionen kumulativ den Wert von 200 je 100.000 Einwohnern an fünf aufeinanderfolgenden Tagen überschreitet.



Der Landkreis Harz will sich weiter an dem Modellprojekt beteiligen. Landrat Thomas Balcerowski (CDU) sagte am Montag der Volksstimme, in allen Erholungsorten wie Wernigerode, Quedlinburg oder Ilsenburg solle ab dem 6. April testweise die Außengastromie geöffnet werden. Auh der Einzelhandel könne unter strengen Hygienebedingungen Kunden empfangen. In den Innenstädten sollten Masken getragen werden. Ausgangsbeschränkungen hält der Landrat für „ziemlichen Unsinn“. Dann würden sich die Kontakte in den privaten Raum verlagern.



Auch Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) hält Ausgangssperren für falsch: „Ich weiß nicht, was das bringen soll. Abends ist doch sowieso keiner mehr auf der Straße.“ Er forderte eine Testpflicht für alle Schüler. Wer sich dieser versage, müsse von zu Hause aus lernen. Magdeburg will sich ebenfalls am Modellprojekt beteiligen.



Sachsen-Anhalts neuer CDU-Landeschef Sven Schulze sagte am Montag: „Das Kanzleramt muss sich mehr auf die Länder zubewegen und die regionalen Gegebenheiten stärker berücksichtigen. Die Leute vor Ort wissen am besten, was zu tun ist.“



Kulturminister Rainer Robra (CDU) hatte vorige Woche mitgeteilt, dass er kulturelle Veranstaltungen in Magdeburg, Halle und Dessau-Roßlau mit maximal 100 Besuchern pro Tag genehmigen wolle. Voraussetzung sei, dass die Inzidenz von 200 nicht überschritten wird. Aktuell liegt Halle über diesem Wert.