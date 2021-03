Die Folgen des Klimawandels in Sachsen-Anhalt zeigen sich besonders deutlich in den Wäldern des Landes, wie hier im Harz. Foto: Jens Schmidt

Der Klimawandel ist in Sachsen-Anhalt angekommen. Das zeigen die Zahlen des neuen Klima-Monitoringberichts aus dem Umweltministerium.

Magdeburg l „Wir können die Klimakrise nur aufhalten, wenn wir jetzt handeln. Jeder ist gefordert, zur Verringerung der Treibhausgasemissionen beizutragen. Nur so können wir unseren Enkelkindern eine lebenswerte Erde hinterlassen“, sagte Umweltministerin Claudia Dalbert (Bündnis 90/Die Grünen) bei der Vorstellung des 78-seitigen Papiers. In nahezu allen Lebensbereichen seien Maßnahmen nötig, um den Folgen des Klimawandels zu begegnen.



Temperatur

Zwischen 1881 und 2019 stieg die Durchschnittstemperatur in Sachsen-Anhalt um 1,5 Grad Celsius, vor allem in den letzten Jahrzehnten beschleunigte sich die Entwicklung. Temperaturbedingte Wetterextreme häufen sich: Immer öfter werden im Sommer Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius gemessen, vor allem in den Tieflandregionen, wo sich die Zahl dieser besonders heißen Tage im Durchschnitt auf bis zu 14,7 Tage im Jahr verdoppelt hat.



Landwirtschaft

Besonders betroffen von den Extremtemperaturen sind Land- und Forstwirte, die ihre Produktionsweisen an das veränderte Klima anpassen müssen. Die Vegetationsperiode – der Jahresteil, in dem Pflanzen wachsen, blühen und fruchten – hat sich mit den wärmeren Temperaturen um 13 Tage verlängert. So setzt die Apfelblüte nicht mehr Anfang Mai, sondern bereits Mitte April ein. Doch mit den zurückgehenden Frosttagen steigt die Gefahr von Schädlingen, die zu Ernteverlusten führen können.



Wälder

Ein weiteres Problem ist das Ausbleiben von Niederschlägen. „Die Bodenfeuchte – wichtig für die Landwirtschaft – geht in den meisten Regionen zurück“, sagte Dalbert. Besonders im Tiefland verschlechtere sich die Standortwasserbilanz, die wichtig für die Wälder ist. Die außergewöhnlich lang anhaltende Trockenheit seit April 2018 schlage jetzt auch in höheren Lagen zu.



Die große Verliererin war in diesem Zusammenhang zuletzt die Fichte. Die extremen Wetterbedingungen von 2018 und 2019 führten hier zu einer Absterberate von 16 Prozent im Jahr 2019. Zum Vergleich: Zwischen 1992 und 2017 lag die Absterberate aller Bäume durchgehend unter 1 Prozent. Doch auch die anderen Bäume in Sachsen-Anhalts Wäldern sind betroffen, steigt doch mit länger werdenden Dürreperioden und hohen Temperaturen die Gefahr von Waldbränden.



Tourismus

Die klimatischen Veränderungen schlagen sich nicht zuletzt im Tourismus nieder. Im Harz gibt es immer weniger Schnee, am Brocken werden Schneehöhen von 20 Zentimetern nur noch an 120 Tagen im Jahr erreicht, in Schierke nur noch an 40 Tagen. Tendenz fallend. 15 bis 20 Zentimeter Schnee sind nötig, um nordischen Skisport betreiben zu können. Der Klimabericht des Landes empfiehlt deshalb dringend, in den kommenden Jahren verstärkt auf Alternativ-Angebote für Wintertouristen zu setzen.



Schifffahrt

Die Klima-Experten des Landes rechnen mit häufigeren und längeren Einschränkungen für die Schifffahrt. So könnten längere Trockenperioden, wie in den vergangenen Jahren, zu tage- oder sogar wochenlangen Beeinträchtigungen durch Niedrigwasser führen. Was vor den 2000er-Jahren noch ein seltenes Ereignis darstellte, kam zuletzt immer häufiger vor. 2018 und 2019 kam es beim Schiffsverkehr auf der Elbe an mehr als 200 Tage im Jahr zu erheblichen Einschränkungen. Zugleich ist mit Beeinträchtigungen aufgrund von Hochwasser auch in Zukunft weiter zu rechnen.



Energie

Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Sachsen-Anhalt zeigt an, in welche Richtung es weitergehen könnte. Prozentual geht der Anteil von Braunkohle und Erdgas als Energieträger seit den 1990er Jahren zurück, während Windenergie, die Stromgewinnung aus Biomasse sowie Photovoltaik zu einer stark steigenden Bruttostromerzeugung geführt haben.