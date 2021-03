Drogendelikte im Land haben 2020 mit knapp 10.000 Fällen den höchsten Wert erreicht.

Magdeburg l Erst in der vergangenen Woche haben die Drogenfahnder zum großen Schlag ausgeholt: Bei zwei Razzien in Magdeburg, der Börde und im Harz stellten die Ermittler insgesamt knapp 50 Kilogramm Rauschgift im Wert von Hunderttausenden Euro sicher. In Halle und anderen deutschen Großstädten fanden die Beamten bei einer konzertierten Drogenrazzia Anfang März sogar 100 Kilogramm Marihuana, sieben Kilogramm Kokain und 800.000 Euro Bargeld. Solch hohe Sicherstellungsmengen sind keine Seltenheit mehr.



In den vergangenen drei Jahren hat die Polizei allein in Sachsen-Anhalt Drogen im Wert von mehr als zwölf Millionen Euro beschlagnahmt. Und dies ist nach Aussagen von LKA-Sprecher Michael Klocke nur die Spitze des Eisberges: „Das Dunkelfeld ist offensichtlich so groß, dass die Grenzschließungen im vergangenen Frühjahr während des Lockdowns sich nicht ein bisschen bemerkbar gemacht haben.“ Dafür stieg die Zahl der aufgedeckten Drogendelikte inzwischen das fünfte Jahr in Folge auf einen Rekordwert von 9856 Fällen.



Und das, obwohl die Zahl der Ermittler in den letzten Jahren zurückging. Egal ob Cannabis, Crystal, Kokain, Heroin oder LSD – alle Bereiche stiegen im Vergleich zum Vorjahr (siehe Grafik) an.



Gleichzeitig ist mit 23 Drogentoten ein trauriger Höchststand erreicht worden. Unter ihnen war eine 40-jährige Frau, die im Salzlandkreis an einer Methadonvergiftung starb. Die anderen waren alle Männer im Alter zwischen 20 und 45 Jahren. „Bei den Drogentoten handelt es sich um Fälle, die im direkten Zusammenhang mit dem Drogenmissbrauch starben“, erklärt Klocke. Die meisten Toten gab es in Magdeburg (8), im Burgenlandkreis (7) und im Harz (3). In einigen Fällen starben laut LKA die Konsumenten durch Langzeitkonsum (Heroin) aber auch durch Überdosierung von Amphetaminen wie Ecstasy und Kokain. Diese Drogen können in zu großer Menge zum Herzinfarkt oder Schlaganfall führen.



Peter Alexander Meißner, Landeschef des Bundes Deutscher Kriminalbeamter: „Der Markt war noch nie so voll mit Drogen.“