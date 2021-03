Sven Schulze sieht die SPD als „Wurmfortsatz“ der Linken und die Grünen als aus Berlin ferngesteuerte „Verbotspartei“.

Magdeburg l „Wir sind eine Mitmach-Partei, eine lebende Partei“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff zu Beginn des Online-Parteitags der CDU am Samstag. Gut sechs Stunden später bestätigten das die Delegierten eindrucksvoll. Es ging um das Thema Trennung von Amt und Mandat. Derzeit dürfen Ministerpräsident und Minister ihr Landtagsmandat behalten. Das aber soll nach einem Parteitagsbeschluss künftig nicht mehr möglich sein.



Dabei hatte die Antragskommission um den souverän auftretenden Ex-Finanzminister André Schröder auf Zeit gespielt. Zunächst solle der Landesvorstand die Angelegenheit prüfen. Dieser Antrag fiel denkbar knapp durch. 80 Delegierte dafür, 81 dagegen, zwei Enthaltungen. Der Beschluss für die Trennung von Amt und Mandat fiel dann sehr deutlich aus. 107 Delegierte stimmten dafür, 60 dagegen, eine Enthaltung.



Bei einem anderen Beschluss ging es darum, dass nach der Landtagswahl alle 6300 CDU-Mitglieder mitentscheiden, ob ein möglicher Koalitionsvertrag angenommen wird oder nicht. Mehr Einfluss für die Basis? Dazu mit ungewissem Ausgang? Vor dem Parteitag war nicht jeder in der CDU-Spitze begeistert von diesem Unterfangen. Doch am Samstag setzte sich der neu gewählte Landeschef Sven Schulze an die Spitze der Bewegung. „Ich unterstütze den Antrag voll“, sagte er. Die Vorlage fand mit 111 Ja-Stimmen bei 53 Gegenstimmen eine deutliche Mehrheit.



Schulze hatte in einer guten Bewerbungsrede einige Akzente gesetzt. Auch mit Blick auf die Bundespolitik. Er lobte Ministerpräsident Haseloff dafür, in der Corona-Krise weiter auch eigene Wege zu gehen. „Bitte übernimm nicht alles aus Berlin“, ermunterte Schulze den Regierungschef. „Wir brauchen Licht am Ende des Tunnels.“



Der gebürtige Quedlinburger, der im Europarlament sitzt und seit 2016 auch CDU-Generalsekretär in Sachsen-Anhalt ist, griff die Koalitionspartner SPD und Grüne an. Die Grünen seien eine „Verbotspartei“, in Sachsen-Anhalt ferngesteuert aus Berlin. Die SPD werde zum „Wurmfortsatz der Linken“, die Parteiprogramme beider Parteien seien in vielen Punkten identisch. Wenn er aus der SPD höre, die CDU sei auf dem absteigenden Ast, könne er den Sozialdemokraten nur sagen: „Der Baum, auf dem ihr sitzt, ist tot.“ Die SPD werde im Land zur Fünf-Prozent-Partei. Die Linke bezeichnete Schulze als „unseren politischen Feind“.



Er gehöre eben einer anderen Generation als viele Parteifreunde an, sagte er. Als Kind habe er erlebt, wie die Mauer fiel, während viele heute immer noch aktive CDU-Politiker schon damals Verantwortung übernommen hätten. Auf die setzt Schulze auch künftig. Er sagte: „Neue Besen kehren gut, aber die alten wissen, wo der Dreck liegt.“