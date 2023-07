Im Rahmen des Salzwedeler Hansefests am 8. Juli werden auch Schätze der Automobilgeschichte zu sehen sein. Es sind Ausstellung und Rundahrt in der Hansestadt geplant.

Salzwedel - Benzingeruch in der Luft. Der Chrom aufpoliert. Alte Vergasermotoren spielen ihr Lied: Wenn diese Komponenten zusammenkommen, geht es um Automobilgeschichte. Und nichts anderes erwartet die Besucher der Baumkuchenstadt zum 1. Salzwedeler Hansefest Grand Prix. Mercedes, BMW, Opel, Wartburg – alles da.

Klaus Pohland vom Oldtimer-Stammtisch Salzwedel/Pretzier hat am 8. Juli den Hut auf. Mit weiteren Oldtimerfreunden und der Stadtverwaltung organisiert er das Spektakel. Denn die Besucher des Salzwedeler Hansefestes können nicht nur alte Fahrzeuge an der Breiten Straße vom Rathausturm bis zur Ecke an der Katharinenkirche bestaunen. „Es wird auch ein Rundkurs gefahren.“ Aber nicht auf Zeit – wobei, doch. Nur wird nicht gewinnen, wer die schnellste Runde dreht, sondern wer seiner selbst vorgegebene Rundenzeit am nächsten kommt, erklärt Pohland.

750 Meter langer Rundkurs durchs Stadtzentrum

Heißt: Die Fahrer starten an der Breiten Straße am Rathausturmplatz. Von dort führt der Rundkurs über die Neuperver- und Wallstraße durchs Steintor und zurück zum Ausgangspunkt. Diese Zeit wird notiert. Dann folgt die eigentliche Aufgabe: Der Fahrer muss die 750 Meter lange Runde erneut und möglichst dieselbe Rundenzeit fahren. Wer am nächsten dran ist, gewinnt den 1. Salzwedeler Hansefest Grand Prix. „Auf die ersten drei warten hochwertige Preise“, so der Veranstalter.

Die ersten Fahrzeuge werden 9 Uhr ausgestellt, so der Organisator weiter. Gegen 11 Uhr soll Bürgermeister Olaf Meining den Grand Prix freigeben. Die Siegerehrung wird etwa um 16.30 Uhr erwartet. Das hängt unter anderem mit dem Teilnehmerfeld zusammen. „Hier soll nichts in Stress ausarten. Wir machen Pausen. Die Gäste können sich in Ruhe die Fahrzeuge anschauen.“

Teilnahmeberechtigt beim Grand Prix sind – klar – Oldtimer. Also Fahrzeuge, die 30 Jahre oder älter sind. „Wir werden keinen wegschicken, wenn das Auto nur 29 Jahre alt ist“, versichert Klaus Pohland. Aber nicht nur Pkw können teilnehmen. Auch historische Motorräder und Wohnmobile.

Wer nur sein Auto den Zuschauern zeigen möchte, kann es an der Breiten Straße abstellen, so Pohland. Wer aber beabsichtige mitfahren, möge sich anmelden. „Damit wir einen Überblick haben.“ Da die Teilnehmerzahl auf 25 bis maximal 30 begrenzt ist, sollten Oldtimerfans nicht zu lange warten. Anmeldungen sind an dr.mahlke@t-online.de via E-Mail möglich.

„Mal schauen, ob ich es auch schaffe, eine Runde mitzufahren“, sagt Klaus Pohland. Er selbst fahre einen Fiat Polski, Baujahr 1973.