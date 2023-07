Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzwedel - 22.30 Uhr wurde der Biernotstand ausgerufen. Die 100 Fässer, die ein Großhändler bereitstellte, konnten am 1. Juli 2000 dem Ansturm der durstigen Kehlen nicht standhalten. Denn unfassbare 10 000 Besucher strömten nach Salzwedel in den Park des Friedens. Keiner wollte das legendäre Parkfest in diesem Jahr verpassen. Hatten sich doch Nina Hagen, Reamonn, In Extremo, Oomph und die Klaus Renft Combo angekündigt. Namen, die seinerzeit auf ganz großen Festivals wie Rock am Ring spielten. Nun also im beschaulichen Salzwedel. Die Kreisstadt im Norden Sachsen-Anhalts zeigte deutlich auf, warum sie schon zu DDR-Zeiten die imaginäre Kulturhauptstadt der Altmark war.