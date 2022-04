100.000 Liter: Milchkuh Catinka ist der Star im Stall in Fahrendorf bei Dähre

Die noch mit viel Frische und Bewegungsfreudigkeit ausgestattete Cassano-Tochter Catinka ist der Star in Fahrendorf. Die Schwarzbunte hat bereits 100 000 Liter Milch gegeben. Dafür bekam sie am Donnerstagmorgen eine besondere Ehrung.

Fahrendorf - Mit einem kräftigen „Muh“ begrüßte Kuh Catinka am Donnerstag zahlreiche Gäste vor ihrem Stall. Dass so viele an ihr interessiert sind, war ungewohnt für das elf Jahre alte Tier, das auf dem Milchhof in Fahrendorf lebt.