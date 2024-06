Fohlenschau in Salzwedel

Salzwedel. - „Ja, sehr verehrte Damen und Herren, wie heißt es doch so schön: Am Ende werden die Enten fett“, fasste Zuchtrichter Claus Schridde seine Begeisterung über das letzte gezeigte dressurbetont gezogene Hengstfohlen in Worte, das der Jury jüngst im Rahmen der Fohlenschau des Pferdezuchtvereines Salzwedel zur Bewertung vorgestellt wurde.