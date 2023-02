Gerichtsverhandlung 16.000 Euro Schaden - Gegen Zapfsäule gefahren und abgehauen

Rums. Plötzlich knallte ein Mann in der Altmark in die Zapfsäule einer Tankstelle. Statt zu bleiben, machte er sich aus dem Staub. Doch er wurde dabei beobachtet, die Polizei stand wenig später vor seiner Haustür in Arendsee.