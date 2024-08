Neueröffnung Ein Laden, der niemals schließt: 24-Stunden-Shop in Salzwedel

In Salzwedel wurde ein neuer 24-Stunden-Shop eröffnet, der an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr geöffnet ist. Angeboten werden Kaffeespezialitäten, Snacks, alkoholfreie Getränke und Spirituosen.