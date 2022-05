32 Tonnen schweres Fertiggebäude wird Internet in Arendsee und Seehausen beschleunigen

Zehren hat ein Gebäude mehr. Es dauerte nur wenige Stunden, statt Monate, bis es stand. Denn das fertig zusammengesetzte Konstrukt, in dem ein Knotenpunkt für schnelles Internet installiert wird, musste nur in Position gebracht werden.

Zehren - 54 Einwohner leben in Zehren – es gehört damit zu den kleinen Ortsteilen der Einheitsgemeinde Arendsee. Die Aufmerksamkeit für das Dorf ist aber groß. Baufachleute, Vertreter des Zweckverbandes und von Kommunen ließen sich das Aufstellen eines PoP (Point of Presence) nicht entgehen. Dahinter verbirgt sich ein Knotenpunkt, der für schnelleres Internet per Glasfaser unverzichtbar ist. Nicht nur das reine Gewicht von 32 Tonnen zog interessierte Betrachter an, sondern auch die technische Bedeutung. Denn die Konstruktion ist unverzichtbar, um die Internet-Geschwindigkeit von gleich mehreren Orten künftig konstant hoch zu halten. Und so beobachtete zum Beispiel Arendsees Bauamtsleiterin Monika Günther das Geschehen.