38 Ukrainer in Salzwedel herzlich aufgenommen

Salzwedel (me) - Als am Sonnabendmorgen gegen 4 Uhr 38 Ukrainer nach langer anstrengender Flucht in Salzwedel ankamen, warteten schon Mitarbeiter des Altmarkkreises und ehrenamtliche Helfer auf sie. Vorübergehend haben die Geflüchteten im Heim des Kreises an der Fabrikstraße eine sichere Bleibe gefunden.