40 Luftreiniger für die Grundschulen Salzwedels: Nicht alle Stadträte vom Sinn der Investition überzeugt

Salzwedel - Noch bevor sich der Stadtrat mit einer möglichen Anschaffung von Luftreinigern beschäftigen konnte, drohte das Thema von der Tagesordnung zu fliegen. Hanns-Michael Kochanowski (AfD) regte im Hauptausschuss an, den Kauf auf Eis zu legen. Schließlich könne in Klassenräumen auch gelüftet oder auf günstigere Ventilatoren zurückgegriffen werden. „Das ist mir zu eilig, so etwas außerplanmäßig zu beschließen“, so Kochanowski.