Straßenausbaubeiträge bei Neuerschließung 400.000 Euro: Anwohner in Salzwedel wehren sich gegen teuren Ausbau ihrer Straße

Die Straße Am Roten Turm in Salzwedel scheint sich zu einer Hängepartie zu entwickeln. Während die Anwohner sich gegen den Ausbau aussprechen, pocht die Stadtverwaltung auf ihre Pflicht. Bürgermeisterin Sabine Blümel spricht in dem Zusammenhang von einer „riesen Ungerechtigkeit“.