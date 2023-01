Wie beherrschen die Schüler ihre Instrumente? Wie klappt das Zusammenspiel? Fragen, die beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert in Salzwedel im Fokus standen.

45 Musikschüler spielen vor der Jury in Salzwedel

Enya Louise Grovè (von links), Lina Marie Richter, Marielle Thiede und Madleen Tanke traten als Saxophon-Ensemble an.

Salzwedel - 45 junge Musiker wetteiferten am 28. Januar 2023 in den Räumen der Musikschule des Altmarkkreises Salzwedel um Punkte. Sie nahmen am Regionalwettbewerb Jugend musiziert teil. Davon kamen 25 Teilnehmer aus dem Altmarkkreis, war vor Ort zu erfahren.