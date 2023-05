Wiesenweihen sind wahren Langstrecken-Flieger. Ornithologen haben ihren Flug in die Region Salzwedel per GPS-Sender verfolgt.

Nach einer 5000 Kilometer langen Reise sind die stark gefährdeten Wiesenweihen wieder in ihren altmärkischen Brutgebieten angekommen.

Salzwedel (vs) - Nach einer 5000 Kilometer langen Reise sind die stark gefährdeten Wiesenweihen wieder in ihren altmärkischen Brutgebieten angekommen. Drei mit GPS-Sendern ausgestattete Altvögel starteten im vergangenen Juli zu ihrem Flug in die Überwinterungsgebiete. Die hochmodernen Sender, die genaue Daten zur Position, Flughöhe und Geschwindigkeit liefern, wurden den zwei Männchen Hendrik und Matthias und dem Weibchen Doreen südlich von Salzwedel angelegt.