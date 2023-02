Rund 570.000 Euro sollen bis 2025 in Maßnahmen am Grünen Band bei Salzwedel investiert werden.

Salzwedel - An den Brietzer Teichen sind momentan die Vorboten des Frühlings zu erleben. Das erste Grün sprießt, und die Stimmen der gefiederten Wintergäste sind zu hören. Verschiedenste Vogelarten haben dort ein Zuhause oder rasten beim Zug in ihre Brutgebiete in dem renaturierten Gebiet. Viele Einheimische schätzen die vielfältige Landschaft und Tierwelt und sind gern dort unterwegs, hat Dieter Leupold, Projektleiter für das Grüne Band beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), festgestellt. Jetzt soll das Ganze mit Renaturierungen und Maßnahmen in die Infrastruktur aufgewertet werden.