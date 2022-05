700 Jahre Leppin: Wie ein Zwerg ein Dorf bei Arendsee verunsichert

Der Arendseer Ortsteil Leppin blickt auf eine 700 Jahre lange Geschichte zurück, in der auch ein sagenumwobener Zwerg eine Rolle spielt.

Leppin - In diesem Jahr feiern gleich mehrere Ortsteile der Einheitsgemeinde Arendsee ihre erste urkundliche Erwähnung. Zu ihnen gehört Leppin, dass durch den Verkauf des Ortes durch Bruning von Leppin am 21. März 1322 an das Kloster Arendsee das erste Mal schriftlich erwähnte.