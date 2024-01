Zehntausende Menschen in Sachsen-Anhalt leiden an Demenz. Die Krankheit kann zu Aggressionen führen. Wie pflegende Angehörige damit umgehen können.

Salzwedel. - Diesen Morgen Anfang September vergangenen Jahres wird Anna Schmidt (Name von der Redaktion geändert) wohl nie vergessen. Wie jeden Tag ging die Rentnerin, die im Umland von Salzwedel lebt, früh gegen halb acht Uhr in die Küche, um ihre Tabletten einzunehmen. Wie schon öfter in der vorangegangenen Zeit hatte ihr 77-jähriger Ehemann die Medikamente mit den seinen durcheinandergebracht. Schmidt bat ihn, seine Medikamente zukünftig nicht mehr direkt neben den ihren zu sortieren, sondern an einem anderen Tisch. Schweigend ging der Mann zur Küchenbank, klappte sie hoch und entnahm eine darunter deponierte Eisenstange, mit der er anschließend auf seine Ehefrau einschlug. „Gewalt hatte es zuvor in unserer 23-jährigen Ehe noch nie gegeben“, sagt die Seniorin, die den Angriff nur knapp überlebte. Ihr Mann hätte jedoch in der Zeit vor dem Angriff bereits ein verändertes Verhalten gezeigt, es hätte häufiger Streitigkeiten gegeben als sonst. Litt er unter Demenz? „Dieser Verdacht stand seit einiger Zeit im Raum“, antwortet Schmidt.

Manchmal verhalten sich die Erkrankten aggressiv

Glücklicherweise ist dies ein extremes Beispiel, was nur selten vorkommt. Fest steht jedoch: Die Krankheit verändert den Menschen. Aufmerksamkeit, Sprache, Gedächtnis und Denkvermögen werden zunehmend beeinträchtigt. „Manchmal verhalten sich die Erkrankten aggressiv. Sie spucken, treten oder beschimpfen die Pflegenden“, schreibt die Pressestelle des Altmarkkreises Salzwedel auf Anfrage.

Zehntausende Demenzkranke in Sachsen-Anhalt

Die Versorgung Demenzerkrankter könne für Angehörige körperlich und psychisch sehr belastend werden. Statistisch würden „Übergriffe durch Demenzkranke“ nicht erfasst. Es sei jedoch eine Thematik, die regelmäßig auftritt, so der sozialpsychiatrische Dienst (SpDi) des Altmarkkreises. Sachsen-Anhalt ist von Demenz besonders stark betroffen. Über 50.000 Menschen oder 2,5 Prozent der Bevölkerung leben in diesem Bundesland mit der Erkrankung.

Nicht widersprechen, sondern mitspielen

Was also tun, wenn sich das Verhalten eines Demenzkranken im häuslichen Umfeld ins Aggressive ändert? „Es ist ratsam, sich ihm oder ihr gegenüber zustimmend zu verhalten und nicht zu widersprechen“, empfiehlt Maria Schulz, Pflegedienstleiterin bei Letzas-Pflege in Salzwedel. „Selbst wenn die demenzkranke Person etwas scheinbar Abwegiges sagt oder verlangt, sollte man möglichst mitspielen“, sagt sie. „Der Umgang mit Demenzkranken ist manchmal wie ein Theaterstück.“

Gewaltauslösende Situationen vermeiden

Der SpDi teilt auf Nachfrage mit, es sei wichtig, ein stabiles Umfeld zu schaffen mit immer gleichen Abläufen, um Eskalationen zu vermeiden. „Gewaltauslösende Situationen oder Reizüberflutungen sollten vermieden werden“, so die Kreisverwaltung. Wenn pflegende Angehörige an ihrer Belastungsgrenze ankommen, ist es wichtig, sich rechtzeitig Unterstützung zu holen, sagt Maria Schulz. Sie empfiehlt, das Angebot einer Tagespflege zu nutzen. Das Sozialwerk Altenhilfe der Paritätischen Sozialwerke, die Volkssolidarität, der Akazienhof Keseberg in Rockenthin und die Firma Medipflege 24 sind dafür Anlaufstellen in Salzwedel, die sogar einen Hol- und Bringdienst betreiben. Auch der Austausch mit anderen betroffenen Angehörigen sei hilfreich, rät der SpDi. Er vermittle Kontakte zu Angehörigengruppen und psychologischen Hilfsangeboten.

Sozialpsychiatrischer Dienst beim Altmarkkreis Salzwedel gibt Rat

Telefonisch ist der sozialpsychiatrische Dienst zu erreichen unter: 03901/ 84 06 -31, -28 oder -27 Die Sprechzeiten sind: Mo: 8.30 – 11.30 Uhr, Di: 8.30 – 11.30 Uhr und 13.00 – 17.30 Uhr, Do: 8.30 – 11.30 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr Fr: 8.30 – 11.30 Uhr BE