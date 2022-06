Ab 2022: Neue Grundschule in Salzwedel mit besonderen Angeboten

Die Schullandschaft in der Hansestadt erweitert sich: Die Jeetzeschule möchte sich ab dem kommenden Schuljahr für Grundschüler öffnen. Ein Hort soll das Angebot abrunden. Schulleiterin Antje Pochte sprach mit der Volksstimme über die Pläne und wie der Alltag in der Bildungseinrichtung für die Jüngsten aussehen soll.

In der Salzwedeler Jeetzeschule an der Karl-Marx-Straße 2-4 sollen ab dem Schuljahr 2022/2023 auch Grundschüler unterrichtet werden. Außerdem soll eine Hortbetreuung das Angebot der freien Bildungseinrichtung erweitern.

Salzwedel - Die Jeetzeschule in Salzwedel will ihr Angebot und damit die Grundschul-Landschaft in der Hansestadt erweitern. Die Betreuung von Hortkindern soll das Angebot abrunden.