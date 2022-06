Ab heute strengere Corona-Regeln im Altmarkkreis Salzwedel

Inzidenzwerte steigen weiter an und erneut gibt es einen Todesfall.

Eine junge Frau wird in Salzwedel auf Corona getestet.

Salzwedel (vs) - Das Robert-Koch-Institut hat am Wochenende 185 und Montag 37 Neuinfektionen für den Altmarkkreis Salzwedel gemeldet. Ein 69 Jahre alter Mann ist an oder mit einer Corona-Erkrankung verstorben.