Thomas Korell und Sebastian Koch von der AfD mischten sich kürzlich unter die Teilnehmer einer Klimademo in Salzwedel und führten diese gar an. Die Veranstalter merkten erst spät, wer da zwischenzeitlich ganz vorne marschierte. Im Nachgang setzte die AfD digitale Seitenhiebe. Nun wehren sich die Umweltaktivisten.

AfD unterwandert Klimastreik von Fridays For Future in Salzwedel

Am 3. März zogen Umweltaktivisten mit Fridays For Future durch Salzwedel. Unbemerkt mischten sich auch zwei Mitglieder der AfD darunter.

Salzwedel - There is no plan(et) B, steht auf einem Transparent. Mit Megafon und Parolen ziehen am 3. März rund 200 Menschen durch Salzwedel. Aufgerufen dazu hatte die Salzwedeler Ortsgruppe von Fridays For Future. Gekommen waren aber nicht nur Schüler, Umweltaktivisten und bekennende Grüne. Ganz vorne liefen zwei Mitglieder der AfD: Landtagsabgeordneter Thomas Korell und Kreisvorsitzender Sebastian Koch. „Undercover bei der Generation Z“, nennt es die AfD. „Albern“ hingegen die Veranstalter.