"Austrocknen": Journalist Michael Kraske sieht AfD-Verbot als Rettung der Demokratie an

Salzwedel. - Wie gefährlich ist die AfD? Dieser Frage spüren die preisgekrönten Journalisten Michael Kraske und Dirk Laabs in ihrem Buch „Angriff auf Deutschland – die schleichende Machtergreifung der AfD“ nach. Am 3. Februar las Michael Kraske im bis auf den letzten Platz besetzten Club Hanseat aus diesem Buch. Seit Jahren recherchieren die beiden Autoren in extremistischen Milieus.