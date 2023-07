Zwei Salzwedeler warten in Un-Haft auf ihr Urteil. Am Landgericht wird gegen sie wegen Raubes und Körperverletzung verhandelt. Dabei gab es schockierende Aussagen.

Alkohol und Drogen für 15-Jährige am Tatort

Raubprozess in der Altmark

Stendal/Salzwedel - Diese Gerichtsverhandlung ließ einen tiefen Einblick in ein Milieu zu, das sonst für viele unsichtbar bleibt. Am Montag wurde im Stendaler Landgericht erschreckend deutlich, was sich zuweilen hinter Salzwedels Wohnungstüren abspielt.