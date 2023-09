Viele Ältere erinnern noch an die Zeit, als die Kartoffelfeuer auf den Feldern brannten und die Knollen in der heißen Asche geröstet wurden.

Als die Kartoffelfeuer auf den Äckern in der Altmark loderten

Altmarkkreis - Durch die Fotografie ist es möglich geworden, Gegenständliches und Situationen im Bild festzuhalten und so zu konservieren. Und je älter eine Aufnahme ist, je mehr Geschichte kann sie dem Betrachter vermitteln. In unserer schnelllebigen Zeit stellen selbst 50 Jahre schon eine Zeitspanne dar, in der sich vieles verändert hat.