Groß Chüden - Wenn Wilhelm Pohl die Groß Chüdener Wehr heute erleben könnte, wäre er wohl mehr als zufrieden mit dem Stand der Dinge. Pohl gehörte am 17. April des Jahres 1924 zu den 27 Einwohnern von Groß Chüden, die mit ihrer Unterschrift die Satzung der neuen Ortswehr bestätigten und damit den Gründungsprozess offiziell abschlossen. Wilhelm Pohl wurde an diesem Abend zum Ersten Brandmeister der örtlichen Wehr gewählt.

Ihm zur Seite standen fünf weitere Bürger, darunter August Schwerin. Als Hornist kam ihm die verantwortungsvolle Aufgabe zu, bei Übungen und Einsätzen die Kameraden lautstark zu alarmieren.

Dass die Groß Chüdener den 100. Gründungstag nicht 2024, sondern bereits 2023 begehen, hat einen einfachen Grund: im Gegensatz zum Treffen anlässlich des Beschlusses der Satzung sind zur Gründungsversammlung keine Aufzeichnungen mit einem konkreten Datum vorhanden.

Gründungsversammlung 1923

„Fest steht, es gab bereits zuvor eine Löschgruppe mit entsprechender Technik vor Ort. Die Gründungsversammlung ist für 1923 dokumentiert“, sagte Detlef Korneck. Als langjähriges Mitglied und ehemaliger Wehrleiter hat er sich gemeinsam mit seiner Frau Rita intensiv mit der Historie beschäftigt.

Wie notwendig die Gründung der Groß Chüdener Wehr damals war, zeigt ein Blick in die Einsatzstatistik. Von 1924 bis 1932 gab es allein 32 Brände. Das Einsatzgebiet reichte von der Salzwedeler Stadtgrenze bis nach Vissum. Die damals durchaus moderne Handdruckspritze gelangte per blanker PS-Kraft an den Ort des Geschehens.

Während des Krieges kam die Arbeit der Wehr weitgehend zum Erliegen. Erst 1946 konnte Otto Giese als Brandmeister sie wieder neu aufbauen.

So konnte in den 50er Jahren die Handdruckspritze durch eine Motorspritze mit Vorspann ersetzt werden. In den 60er Jahren folgte das erste Wehrgebäude mit Schlauchturm. Zudem gab es in dieser Zeit eine kleine Revolution: Erstmals traten Frauen in die Wehr ein.

Arbeitsgemeinschaft Junge Brandschützer

Außerdem wurde 1967 die AG Junge Brandschützer gegründet. An diese kann sich Uwe Krüger noch sehr gut erinnern. Der heute dienstälteste aktive Kamerad ist 1971 in die Arbeitsgemeinschaft eingetreten und seit dem der Wehr treu geblieben. Heute kann er auf mehr als 50 Dienstjahre zurückblicken.

Die 70er Jahre waren von Erfolgen in der Nachwuchsarbeit geprägt. Gleich dreimal qualifizierten sich die Groß Chüdener dank vieler junger Mitglieder für die Bezirksmeisterschaften.

So war es nur folgerichtig, dass 1989, noch vor der Wende, die Jugendwehr neu belebt wurde. Über 20 Jahre prägte Rita Korneck mit ihrer Tätigkeit die Nachwuchswehr. Viele der heute aktiven Kameraden erwarben unter ihrer Leitung das erforderliche Wissen.

In den 60er Jahren entstand das Gerätehaus mit Schlauchturm. Jörg Schulze

Die Wende eröffnete nicht zuletzt den Groß Chüdener Kameraden neue technische Möglichkeiten. Das größte Projekt war dabei der Anbau an das bestehende Gerätehaus. Von Juli 1999 bis Mai 2000 wurde das Vorhaben realisiert.

„Als Ortswehr haben wir 1200 Stunden dazu geleistet“, blickte Detlef Korneck mit Stolz zurück.

Weiterer Meilenstein

Einen weiteren Meilenstein gab es im Jahr 2001 mit der Gründung einer der ersten Fördervereine für eine Wehr. Seit mehr als 20 Jahren ist dieser aus dem Leben der Gemeinde nicht mehr wegzudenken. Neben der Förderung der Arbeit der Kameraden organisieren die Aktiven zahlreiche Höhepunkte für das Gemeindeleben. Ob Osterfeuer, Weihnachtsbaum, Gemeindefrühstück oder Spieleabende – der Förderverein hat sich mit seinen 100 Mitgliedern bei 200 Einwohnern zum wichtigsten Verein im Dorf entwickelt. Der Zukunft der Wehr selber sieht Detlef Korneck optimistisch entgegen.

„Wir haben eine gute Altersstruktur. Die jüngste Kameradin ist 16 Jahre jung. Insgesamt sind sieben Frauen und 14 Männer im aktiven Dienst. Damit sind acht bis zehn Kameraden bei Alarmierungen verfügbar“, freut sich Detlef Korneck. Um diesen Stand zu halten, wollen sich die Groß Chüdener auch künftig verstärkt der Jugendarbeit widmen.

Bis in die 50er Jahre leistete diese Handdruckspritze gute Dienste. Jörg Schulze

Das 100-jährige Bestehen der Wehr soll dann auch gebührend gefeiert werden. Los geht das Festwochenende am Freitag, 1. September, mit dem Freaky Friday mit DJ-Mesic & Friends.

Den Sonnabend, 2. September, eröffnet um 9 Uhr die Fanfarengarde. Bis 12 Uhr stehen die Wettkämpfe mit Kameraden aus Buchwitz, Jebel, Pretzier, Riebau, Ritze, Klein Gartz und Groß Chüden auf dem Programm. Um 13 Uhr beginnt die Festsitzung im Festzelt. Die jüngsten Gäste kommen ab 14 Uhr bei der Megasause auf ihre Kosten. Ab 20 Uhr gibt es eine Tanzveranstaltung für Jung und Alt.

Der Sonntag, 3. September, steht ganz im Zeichen des Frühschoppens mit Freibier und Imbiss. Für Stimmung sorgen die Original Fulauer Blasmusikanten. Mit Kinderanimation sowie Kaffee und Kuchen klingt das Fest aus.