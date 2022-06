Altes Arendseer Geschäftshaus soll mit neuen Ideen den Luftkurort bereichern

Flair aus Italien kann ab dem Frühjahr 2022 in der Arendseer Innenstadt erlebt werden. Ein Unternehmer plant, ein Geschäft nahe des Marktplatzes zu öffnen.

Biagio Guzzo hat mit dem Gebäude an der Arendseer Friendensstraße einiges vor.

Arendsee (hz) - Der nötige Notartermin ist erledigt, danach stellte Biagio Guzzo in einem Pressegespräch seine Pläne für das traditionsreiche Geschäftshaus an der Arendseer Friedensstraße vor. Er hat das Gebäude gekauft und lässt es in den nächsten Monaten umbauen.