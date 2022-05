Altmark: Bahn streicht IRE mit Halt in Salzwedel und Stendal

Harter Dämpfer für die Infrastruktur in der Altmark: Die Deutsche Bahn stellt den Interregio Express (IRE) auf der Strecke Berlin-Hamburg mit Halt in Salzwedel und Stendal ein. Damit entfällt eine zügige und günstige Verbindung zwischen den Metropolen. Doch ein Mitbewerber hat sich längst in Stellung gebracht.

Salzwedel - „Beginnen Sie Ihre Radreise in Osterburg oder in Salzwedel. Beide Hansestädte sind sehr gut mit der Bahn zu erreichen. Salzwedel erreichen Sie von Berlin oder Hamburg bequem mit dem IRE Berlin-Hamburg.“ Mit diesen Worten hatte die Bahn Reisenden eine Fahrt in die Altmark schmackhaft machen wollen. Doch damit ist nun Schluss. Die infrastrukturell wichtige Zugverbindung zwischen Berlin und Hamburg mit Halt in Salzwedel und Stendal – ohne umzusteigen – ist dem Rotstift zum Opfer gefallen. Doch es gibt Alternativen.