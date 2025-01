Salzwedel. - Die Altmark ist weiterhin fest in Verbrennerhand. Benziner und Diesel geben in dem nördlichsten Teil Sachsen-Anhalts den Ton an. Das jedenfalls geben die Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes her.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.