Altmark: Gregor Gysi über die Pandemie und Protest auf den Straßen

2020 war Gregor Gysi in Salzwedel, um aus seinem Buch zu lesen. Nun kommt er wieder in die Altmark, der Grund ist aber ein ganz anderer. Im Vorfeld sprach der Linken-Politiker in einem Interview mit der Volksstimme unter anderem über die Entwicklung in der Pandemie, den Protest auf den Straßen und Probleme in der Altmark.