Spezialistin aus Dessau: Neue Ärztin praktiziert am Altmark-Klinikum

Für das Fachärztliche Zentrum in Gardelegen und die kardiologische Station in Salzwedel ist eine neue Herzspezialistin gewonnen worden.

Salzwedel/Gardelegen (vs) - Gute Nachrichten für die medizinische Versorgung im Altmarkkreis und besonders auch für die Einwohner in und um Gardelegen: In wenigen Tagen wird es im dortigen Fachärztlichen Zentrum des Altmark-Klinikums wieder eine kardiologische Versorgung geben. Das teilt Klinik-Sprecherin Ivonne Bolle mit. Für den vom Ärztemangel gebeutelten Landkreis ein Lichtblick.