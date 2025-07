Zwei neue Speiselokale bereichern das gastronomische Angebot der Hansestadt Salzwedel: das vietnamesische Lyly’s am Südbockhorn und das indische Namastey am Nordbockhorn.

Salzwedel. - Von wegen, die Hansestadt litte unter „Verdönerung“: Nun erweitert sich das Angebot an südostasiatischer Küche in Salzwedel. Dort, wo die Straße Nordbockhorn auf das Südbockhorn trifft, eröffnet am 2. Juli das Lyly’s. Das vietnamesische Ehepaar Li Nguyen und Tim Viet Duc Nguyen, das bis vor fünf Monaten in Harburg lebte, will versuchen, sich dort eine Existenz aufzubauen.

Vietnamesische Küche und südostasiatische Gerichte bei Lyly's

Das Lyly's bietet seinen Gästen eine umfangreiche Speisekarte mit authentischen asiatischen Gerichten. Die Küche vereint traditionelle Rezepte mit modernen Zubereitungsarten. Die Bandbreite an angebotenen Speisen reicht von der beliebten Suppe Tom Kha Gai über gebratene Nudeln mit Fleisch und Gemüse bis hin zu einer Auswahl an Fisch- und Sushi-Gerichten.

Zehn Jahre Erfahrung als Koch

Für die professionelle Zubereitung der Speisen sorgt Tim Viet Duc Nguyen mit seiner mehr als zehnjährigen Gastronomie-Kocherfahrung in Deutschland. Die Familie Nguyen hat das Haus, in dem sich das Speiselokal befindet, für sich und ihre vier Kinder gekauft und damit eine langfristige Perspektive in Salzwedel geschaffen.

Wenn das Angebot des Restaurants von der örtlichen Kundschaft gut angenommen wird, könnte das Lyly’s den Salzwedelern auf längere Sicht erhalten bleiben. Die Entscheidung für Salzwedel als neuen Lebensmittelpunkt fiel durch vietnamesische Freunde, die in der Breiten Straße ein Bubble-Tea-Lokal betreiben, wie Li Nguyen erzählt.

Namastey lockt mit nordindischen Gaumenfreuden

Eine Marktanalyse brachte hingegen das indische Restaurant Namastey in die Hansestadt. Es hat am 18. Juni eröffnet.

Der Innenraum des neu eröffneten Restaurants Namastey in Salzwedel mit Manager. Foto: Beate Achilles

Die Inhaberin (Name ist der Redaktion bekannt) entschied sich für den Standort, weil es in Salzwedel bislang mit dem Bollywood in der Neuperverstraße nur ein weiteres indisches Restaurant gibt. Das Namastey bietet Mittagstisch und öffnet später für den abendlichen Restaurantbesuch mit authentischem indischen Flair. Die Rezensionen des Namastey im Internet sind nach den ersten Tagen deutlich positiv.

Namastey bietet traditionelle indische Mughlai-Küche

Der Innenraum des Restaurants ist geschmack- und liebevoll gestaltet. Kulinarisch erwartet die Gäste die traditionelle indische Mughlai-Küche, die die Kochkünste des indischen Subkontinents mit denen der zentralasiatischen und islamischen Küche kombiniert.

In Mughlai-Gerichten werden Gewürze wie Safran, Kardamom, schwarzer Pfeffer, Trockenfrüchte und Nüsse großzügig verwendet. Die Grundlage der reichhaltigen Currysoßen bilden oft Sahne, Milch und Butter.

Brunnen im Namastey sorgt für Abkühlung

Der Bruder der Inhaberin (Name ist der Redaktion bekannt) managt das Restaurant. Er blickt auf jahrelange Gastronomieerfahrung in indischen Restaurants in Bayern und Thüringen zurück und freut sich auf seine neue Aufgabe in Salzwedel.

Einen Außenbereich haben beide neuen Gastronomieangebote nicht. Dafür plätschert im Namastey an der Bar ein kühlender kleiner Brunnen, und daneben blühen echte Orchideen.